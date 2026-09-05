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Видео: чемпионский прокат Владислава Дикиджи на Кубке Kinoshita Group

Видео: чемпионский прокат Владислава Дикиджи на Кубке Kinoshita Group
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Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии. Россиянин набрал в сумме своих программ 265,68 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката произвольной программы Владислава Дикиджи.

ВИДЕО

В своей программе Дикиджи исполнил четверной лутц, флип, сальхов и каскад четверной сальхов плюс тройной тулуп, а также два тройных акселя. Для Дикиджи этот старт стал первым во взрослой карьере на международном уровне.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус для участия.

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