Видео: чемпионский прокат Владислава Дикиджи на Кубке Kinoshita Group

Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии. Россиянин набрал в сумме своих программ 265,68 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката произвольной программы Владислава Дикиджи.

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В своей программе Дикиджи исполнил четверной лутц, флип, сальхов и каскад четверной сальхов плюс тройной тулуп, а также два тройных акселя. Для Дикиджи этот старт стал первым во взрослой карьере на международном уровне.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус для участия.