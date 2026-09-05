Российский фигурист Лев Лазарев отобрался на финал юниорского Гран-при ISU – 2026 после победы на этапе в Бангкоке (Таиланд). Лазарев выиграл соревнования, набрав 260,90 балла в сумме короткой и произвольной программ.
Для Лазарева эта победа на этапах юниорского Гран-при – 2026 стала второй в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в китайском Сиане.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при ISU среди юниоров. Сиань. Юноши. Итоговые результаты:
1. Лев Лазарев (Россия) — 250,21 балла.
2. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 230,89.
3. Даия Эбихара (Япония) — 219,76.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров. Бангкок. Юноши. Итоговые результаты:
1. Лев Лазарев (Россия) – 260,90.
2. Ли Яньхао (Новая Зеландия) – 244,68.
3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) – 229,51.
Финал юниорской серии ГП ISU пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунцине.