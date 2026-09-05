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Лев Лазарев отобрался на финал юниорского Гран-при ISU — 2026

Лев Лазарев отобрался на финал юниорского Гран-при ISU — 2026
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Российский фигурист Лев Лазарев отобрался на финал юниорского Гран-при ISU – 2026 после победы на этапе в Бангкоке (Таиланд). Лазарев выиграл соревнования, набрав 260,90 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
260.90
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
244.68
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
229.51

Для Лазарева эта победа на этапах юниорского Гран-при – 2026 стала второй в сезоне. Ранее он выиграл соревнования в китайском Сиане.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при ISU среди юниоров. Сиань. Юноши. Итоговые результаты:

1. Лев Лазарев (Россия) — 250,21 балла.
2. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 230,89.
3. Даия Эбихара (Япония) — 219,76.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров. Бангкок. Юноши. Итоговые результаты:

1. Лев Лазарев (Россия) – 260,90.
2. Ли Яньхао (Новая Зеландия) – 244,68.
3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) – 229,51.

Финал юниорской серии ГП ISU пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунцине.

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