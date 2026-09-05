«Мандраж присутствует всегда». Дзепка — о выступлении на международной арене

Российская фигуристка София Дзепка ответила на вопрос, возможно ли привыкнуть к международным стартам за один турнир, чтобы избавиться от тревоги и от волнения.

«Сложный вопрос (смеётся). Думаю, привыкнуть можно. Избавиться от тревоги и от волнения — это я бы просто разделила. Тревога и волнение, полагаю, неотъемлемы для любого старта: и международного, и немеждународного. Поэтому какой-то соревновательный мандраж присутствует почти всегда», — сказала Дзепка в интервью Первому каналу.

Россиянка одержала победу на двух этапах юниорской серии Гран-при ISU. После победы на этапе в Таиланде фигуристка досрочно отобралась в финал Гран-при ISU среди юниоров.