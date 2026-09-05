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Дикиджи назвал победу на международном турнире в Японии одной из важнейших в карьере

Дикиджи назвал победу на международном турнире в Японии одной из важнейших в карьере
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Российский фигурист Владислав Дикиджи назвал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, одной из самых важных в карьере. Спортсмен выиграл соревнования, набрав 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

— Одна из самых важных медалей в карьере?
— Конечно (улыбается).

— Если сравнить с чемпионатом России?
— Любой старт по-своему важен. Не могу сказать какие лучше. Медаль есть медаль, я рад, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.

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