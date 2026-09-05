Дикиджи назвал победу на международном турнире в Японии одной из важнейших в карьере

Российский фигурист Владислав Дикиджи назвал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, одной из самых важных в карьере. Спортсмен выиграл соревнования, набрав 265,68 балла по сумме короткой и произвольной программ.

— Одна из самых важных медалей в карьере?

— Конечно (улыбается).

— Если сравнить с чемпионатом России?

— Любой старт по-своему важен. Не могу сказать какие лучше. Медаль есть медаль, я рад, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на нём в нейтральном статусе во всех видах.