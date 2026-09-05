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Дикиджи собирается вновь попробовать четверной аксель после победы на турнире в Японии

Дикиджи собирается вновь попробовать четверной аксель после победы на турнире в Японии
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Российский фигурист Владислав Дикиджи сообщил, что вновь собирается попробовать исполнить четверной аксель после победы на турнире Kinoshita Group Cup 2026 в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

– Не похудел ли ты? По трансляции так кажется.
– Я скинул три с половиной килограмма с прошлого сезона, даже больше. Не знаю, само как-то.

– Появилось ли больше мотивации тренироваться после возвращения?
– Да, само собой, мотивации, конечно, больше. Но не думаю, что это повлияло. Просто как-то работал-работал — и всё, скинул.

– Ты сказал в интервью японскому телевидению, что планируешь четверной аксель…
– Это не то чтобы планы, но есть какие-то цели. Почему бы и нет? Если накатать — сначала два лутца сделать, потом флип и сальхов, может быть, ещё риттбергер попробовать, а потом уже четверной аксель. Я просто ещё ни разу не успел его попрыгать с таким весом, на самом деле, мне очень интересно, получится или не получится, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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