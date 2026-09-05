Фигурист Дикиджи объяснил, как набрал хорошую форму к международному дебюту по взрослым

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, как ему удалось набрать хорошую форму к первому взрослому старту на международной арене. Ранее фигурист одержал победу на турнире в Японии.

– Оправдались ли все ожидания от международных турниров?

– Наверное, оправдались, да (улыбается). Из-за того, что это так спонтанно было, я так особо не представлял. Не знаю, как описать это – сказали: «Едем», прошёл один день, мы приехали — и вот я уже стою с двумя откатанными программами. У меня до сих пор эмоции.

– Согласен, что так надо к турнирам и готовиться?

– Тут повезло, что я очень серьёзно накатывал программу именно в августе. Я их катал не для какого-то турнира, а только потому что мне это нравится, потому что хотел катать. Мы начали очень рано, с момента сборов. Олег Станиславович предложил прокатать с тройными произвольную первый раз, если что-то надо — выпустить. Я сразу поехал с четверными катать. Выпустил только второй аксель и был удивлён, что я доехал после месяца отпуска. Как будто форму не потерял. После этого как-то по нарастающей пошло, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.