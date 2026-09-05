«Урок на всю жизнь». Дзепка — о дедакшене за поздний старт на этапе Гран-при в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, как отнеслась к дедакшену (штрафу, при котором из оценки за выступление вычитается один балл) за поздний старт, который получила в короткой программе на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке, Таиланд.

«Если честно, у меня это вообще впервые. До этого я никогда не опаздывала к начальной позе. Такой урок мне на всю жизнь, наверное. Если честно, мне не показалось, что я очень долго вставала, в плане, делала поклон и готовилась начать программу слишком долго. Я, в общем-то, это делала как обычно.

Ну вот как-то на этих соревнованиях сложилось так. В следующий раз буду внимательнее», — сказала Дзепка в интервью Первому каналу.

Рос