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«Урок на всю жизнь». Дзепка — о дедакшене за поздний старт на этапе Гран-при в Бангкоке

«Урок на всю жизнь». Дзепка — о дедакшене за поздний старт на этапе Гран-при в Бангкоке
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Российская фигуристка София Дзепка рассказала, как отнеслась к дедакшену (штрафу, при котором из оценки за выступление вычитается один балл) за поздний старт, который получила в короткой программе на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке, Таиланд.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Короткая программа
03 сентября 2026, четверг. 09:45 МСК
Окончено
1
Сумика Канадзава
Япония
70.38
2
София Дзепка
Россия
70.17
3
Лия Чо
Канада
66.72

«Если честно, у меня это вообще впервые. До этого я никогда не опаздывала к начальной позе. Такой урок мне на всю жизнь, наверное. Если честно, мне не показалось, что я очень долго вставала, в плане, делала поклон и готовилась начать программу слишком долго. Я, в общем-то, это делала как обычно.

Ну вот как-то на этих соревнованиях сложилось так. В следующий раз буду внимательнее», — сказала Дзепка в интервью Первому каналу.

Рос