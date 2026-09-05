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Владислав Дикиджи рассказал, кому посвятил свою победу на первом международном старте

Владислав Дикиджи рассказал, кому посвятил свою победу на первом международном старте
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Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, кому посвятил победу на первом в карьере взрослом международном старте. Дикиджи стал победителем турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

— Кому бы ты посвятил свою победу?
— Всем тренерам, родителям, девушке, родителям девушки (улыбается). Всем моим любимым болельщикам, бабушке обязательно, сестре — всем, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус.

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