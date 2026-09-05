Владислав Дикиджи рассказал, кому посвятил свою победу на первом международном старте

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, кому посвятил победу на первом в карьере взрослом международном старте. Дикиджи стал победителем турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии.

— Кому бы ты посвятил свою победу?

— Всем тренерам, родителям, девушке, родителям девушки (улыбается). Всем моим любимым болельщикам, бабушке обязательно, сестре — всем, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус.