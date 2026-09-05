«Стейк очень люблю». Дикиджи рассказал, что сделает после возвращения в Россию из Японии

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что планирует сделать после возвращения в Россию со статусом победителя турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии.

— Приезжаешь в Питер. Куда пойдёшь первым делом, не считая кровати?

— На лёд пойду. У нас вроде как контрольные прокаты скоро. Ну и в ресторанчик схожу с родителями, с девушкой. И готовиться к ним!

— Что съешь в ресторане?

— Я стейк очень люблю. Средней прожарки, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус.