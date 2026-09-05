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«Стейк очень люблю». Дикиджи рассказал, что сделает после возвращения в Россию из Японии

«Стейк очень люблю». Дикиджи рассказал, что сделает после возвращения в Россию из Японии
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Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что планирует сделать после возвращения в Россию со статусом победителя турнира Kinoshita Group Cup — 2026 в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

— Приезжаешь в Питер. Куда пойдёшь первым делом, не считая кровати?
— На лёд пойду. У нас вроде как контрольные прокаты скоро. Ну и в ресторанчик схожу с родителями, с девушкой. И готовиться к ним!

— Что съешь в ресторане?
— Я стейк очень люблю. Средней прожарки, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Стоит отметить, что Владислав Дикиджи изначально числился на турнире в качестве запасного и смог выступить на соревнованиях после того, как у основного участника турнира российского фигуриста Марка Кондратюка отозвали нейтральный статус.

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