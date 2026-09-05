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«Батин лещ. И поехали». Дикиджи — о повышении осознанности и уверенности в себе

«Батин лещ. И поехали». Дикиджи — о повышении осознанности и уверенности в себе
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Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что после неудачного сезона-2025/2026 обрёл больше уверенности в себе. Сегодня, 5 сентября, спортсмен выиграл турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, набрав 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

— В трансляцию попала фраза «я сегодня не терпел, а катал». Можно ли сказать, что ты чувствуешь себя повзрослевшим, вышедшим на новый уровень?
— У меня стало больше уверенности в себе после неудачного сезона. Батин лещ (показывает жестами хлопок). И поехали, ха-ха! Шучу! Не было леща. Но разговоры, понятное дело, были. Я стал осознаннее. Понимал, что накатывал программы, я готов, не буду помирать в конце. Это достаточно хорошо успокаивает, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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