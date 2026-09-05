«Батин лещ. И поехали». Дикиджи — о повышении осознанности и уверенности в себе

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что после неудачного сезона-2025/2026 обрёл больше уверенности в себе. Сегодня, 5 сентября, спортсмен выиграл турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, набрав 265,68 балла в сумме короткой и произвольной программ.

— В трансляцию попала фраза «я сегодня не терпел, а катал». Можно ли сказать, что ты чувствуешь себя повзрослевшим, вышедшим на новый уровень?

— У меня стало больше уверенности в себе после неудачного сезона. Батин лещ (показывает жестами хлопок). И поехали, ха-ха! Шучу! Не было леща. Но разговоры, понятное дело, были. Я стал осознаннее. Понимал, что накатывал программы, я готов, не буду помирать в конце. Это достаточно хорошо успокаивает, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.