Кубок Kinoshita Group — 2026: результаты соревнований 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, в Токио, Япония, продолжился турнир Kinoshita Group Cup с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты короткой программы спортивных пар, дуэты показали ритм-танец, также произвольные программы представили мужчины-одиночники. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов второго дня турнира.

Фигурное катание. Турнир Kinoshita Group Cup – 2026. Результаты соревнований 5 сентября

Мужчины, произвольная программа:

1. Владислав Дикиджи (Россия) – 265,68 балла.

2. Сюн Сато (Япония) – 255,92.

3. Евгений Семененко (Россия) – 253,30.

…

6. Пётр Гуменник (Россия) – 236,25.

Танцевальные дуэты, ритм-танец:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 79,74.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) – 74,21.

3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 73,79.

…

6. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 71,02…

10. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 59,55.

Пары, короткая программа:

1. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 72,30.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 72,25.

3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 70,81.