Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке — 2026: результаты на 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, завершился третий этап юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/2027 в Таиланде. В последний соревновательный день свои программы представили танцевальные дуэты и юноши в одиночном катании.

Фигурное катание. Результаты этапа юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке на 5 сентября:

Танцы на льду, итоговое положение

Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 166,09. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 160,28. Леа Иенн/Луи Варескон (Франция) — 149,03.

Юноши, итоговое положение

Лев Лазарев (Россия) — 260,90 балла. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 244,68. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 229,51.

Этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке проходил с 3 по 5 сентября.