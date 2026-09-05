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Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке — 2026: результаты на 5 сентября 2026 года

Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке — 2026: результаты на 5 сентября
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Сегодня, 5 сентября, завершился третий этап юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/2027 в Таиланде. В последний соревновательный день свои программы представили танцевальные дуэты и юноши в одиночном катании.

Фигурное катание. Результаты этапа юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке на 5 сентября:

Танцы на льду, итоговое положение

  1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) — 166,09.
  2. Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия) — 160,28.
  3. Леа Иенн/Луи Варескон (Франция) — 149,03.

Юноши, итоговое положение

  1. Лев Лазарев (Россия) — 260,90 балла.
  2. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 244,68.
  3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 229,51.

Этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке проходил с 3 по 5 сентября.

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