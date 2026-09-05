«Не мог найти себе места». Семененко — о короткой программе в Токио

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал, что испытывал волнение после короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Семененко стал бронзовым призёром соревнований.

«Наше долгожданное возвращение на международную арену. Так получилось, что первое выступление за границей произошло в Японии. Я очень люблю Японию, так как являюсь большим поклонником аниме. Эта страна мне близка.

Сегодня, мне кажется, удалось показать максимум. Не будем останавливаться на достигнутом. Вчера выдалась неудача. Я связываю это с тем, что мы долго отсутствовали. Лично для меня самая тяжёлая вещь — это ожидание и неизвестность. Ощущение выступлений на международной арене подзабылось.

После короткой программы не мог найти себе места. Близкие мне люди меня поддержали, нашли правильные слова. Вчера сыграли несколько факторов в сумме: долго не выступал, новая короткая программа. Присутствует фобия первого прыжка.

Со сном тяжеловато, сегодня ночью поспал 4,5 часа. Но благо после тренировки удалось немного выдохнуть и выспаться», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.