Семененко высказался о дальнейших планах

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал о дальнейших планах после бронзы на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония.

«Лето провёл в рабочем режиме. Даже Алексей Николаевич [Мишин] говорил, что я в прекрасной форме. Практически все элементы были со 100-процентным выполнением. Подошёл в хорошей форме. Бывает одна досадная ошибка… Но рад, что, несмотря на сорванный прыжок, удалось сделать следующие.

Планы по следующим «челленджерам», честно, у Алексея Николаевича пока не уточнял. Но я уверен, что следующие выступления будут максимально скоро. Думаю, как внутренние, так и международные старты», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.