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«Чувствовала, что ты со мной». Трусова показала, как муж болел за неё во время КП в Токио

«Чувствовала, что ты со мной». Трусова показала, как муж болел за неё во время КП в Токио
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в своём телеграм-канале видео, на котором её муж, фигурист Макар Игнатов, поддерживает спортсменку во время проката короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Александра чисто откатала программу, исполнив все прыжки и получив от судей 74,92 балла. По итогам первого дня соревнований она заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

«Даже через тысячи километров я чувствовала, что ты со мной», — подписала видео Трусова.

Произвольные программы женщин на соревнованиях в Токио пройдут в воскресенье, 6 сентября.

В январе 2026 года Александра заявила о возобновлении карьеры. Сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным после рождения сына Михаила в августе 2025 года.