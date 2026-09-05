«Чувствовала, что ты со мной». Трусова показала, как муж болел за неё во время КП в Токио

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в своём телеграм-канале видео, на котором её муж, фигурист Макар Игнатов, поддерживает спортсменку во время проката короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Александра чисто откатала программу, исполнив все прыжки и получив от судей 74,92 балла. По итогам первого дня соревнований она заняла четвёртое место.

«Даже через тысячи километров я чувствовала, что ты со мной», — подписала видео Трусова.

Произвольные программы женщин на соревнованиях в Токио пройдут в воскресенье, 6 сентября.

В январе 2026 года Александра заявила о возобновлении карьеры. Сезон-2026/2027 станет для фигуристки первым соревновательным после рождения сына Михаила в августе 2025 года.