Лев Лазарев обратился к болельщикам после победы на третьем этапе ЮГП в Бангкоке

Российский фигурист Лев Лазарев обратился к болельщикам после победы на третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. Видео опубликовал журналист Константин Лесик в своём телеграм-канале. Лазарев получил от судей за два проката 260,90 балла.

«Всем привет, закончился мой второй этап Гран-при. Сегодня была произвольная программа, получилось гораздо лучше, чем в Китае на первом этапе. Огромное спасибо всем, кто за меня болел, меня поддерживал и за меня переживал», – сказал Лазарев.

Победа на этапе Гран-при в Бангкоке стала для Лазарева второй после золотой медали на соревнованиях в Сиане в августе. По итогам двух этапов фигурист квалифицировался в финал Гран-при с максимальным количеством очков.