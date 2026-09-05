Лев Лазарев обратился к болельщикам после победы на третьем этапе ЮГП в Бангкоке
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Российский фигурист Лев Лазарев обратился к болельщикам после победы на третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. Видео опубликовал журналист Константин Лесик в своём телеграм-канале. Лазарев получил от судей за два проката 260,90 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
260.90
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
244.68
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
229.51
«Всем привет, закончился мой второй этап Гран-при. Сегодня была произвольная программа, получилось гораздо лучше, чем в Китае на первом этапе. Огромное спасибо всем, кто за меня болел, меня поддерживал и за меня переживал», – сказал Лазарев.
Победа на этапе Гран-при в Бангкоке стала для Лазарева второй после золотой медали на соревнованиях в Сиане в августе. По итогам двух этапов фигурист квалифицировался в финал Гран-при с максимальным количеством очков.
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