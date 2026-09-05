Тренер Льва Лазарева оценил победу подопечного на ЮГП в Бангкоке

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов, чей подопечный Лев Лазарев выиграл этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, подвёл итог выступления спортсмена.

«Была ошибка на флипе, а в общем для начала сезона мы довольны. Много работы [предстоит] по сборке четверных без потери хореографии, мы об этом много говорим, но думаю, накатаем», – приводит слова Давыдова ТАСС.

Ранее Лазарев выиграл первый этап Гран-при в Сиане. Благодаря победам на обоих этапах фигурист квалифицировался в финал юниорского Гран-при с максимальным количеством очков. Итоговые соревнования для юниоров по итогам Гран-при ISU пройдут в Чунцине, Китай, в декабре 2026 года.