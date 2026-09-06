Кубок Kinoshita Group Токио 2026: во сколько выступят российские фигуристы 6 сентября 2026

В воскресенье, 6 сентября, в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода на лёд российских фигуристов.
Расписание выступлений российских фигуристов на 6 сентября (время московское)
Спортивные пары:
7:21 — Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;
7:29 — Александра Бойкова — Дмитрий Козловский;
7:36 — Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.
Танцы на льду:
8:36 — Екатерина Миронова — Евгений Устенко;
9:13 — Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано;
10:04 — Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
Женщины:
12:29 — Анна Фролова;
12:36 — Александра Игнатова (Трусова);
12:44 — Камилла Нелюбова.
В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.
Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.