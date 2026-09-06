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Кубок Kinoshita Group, женщины, произвольная программа: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Кубок Kinoshita Group, женщины, произвольная программа: во сколько начало, где смотреть
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6 сентября в Токио, Япония, продолжится турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах.

В воскресенье с произвольной программой выступят женины. Среди российских фигуристов программы представят Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова и Анна Фролова. Начало женских прокатов запланировано на 11:30 мск.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований. Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

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