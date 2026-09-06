Расписание Кубка Kinoshita Group на 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, в Токио, Япония, завершится Кубок Kinoshita Group – 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня будут разыграны медали в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group – 2026. Расписание соревнований на 6 сентября (время начала – московское):

6:30. Спортивные пары, произвольная программа.

8:15. Танцы на льду, произвольный танец.

11:30. Женщины, произвольная программа.

В субботу, 5 сентября, на турнире были разыграны медали в мужском одиночном катании. Соревнования выиграл россиянин Владислав Дикиджи.