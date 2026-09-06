Расписание Кубка Kinoshita Group на 6 сентября
Сегодня, 6 сентября, в Токио, Япония, завершится Кубок Kinoshita Group – 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня будут разыграны медали в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.
Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group – 2026. Расписание соревнований на 6 сентября (время начала – московское):
- 6:30. Спортивные пары, произвольная программа.
- 8:15. Танцы на льду, произвольный танец.
- 11:30. Женщины, произвольная программа.
В субботу, 5 сентября, на турнире были разыграны медали в мужском одиночном катании. Соревнования выиграл россиянин Владислав Дикиджи.
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