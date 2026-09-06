Кубок Kinoshita Group: онлайн-трансляция начнётся в 6:30

Сегодня, 6 сентября, в Токио, Япония, завершится Кубок Kinoshita Group – 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня будут разыграны медали в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. Прокаты начнутся в 6:30 мск с выступлений спортивных пар. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира в столице Японии. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

По итогам ритмического танца лидерство в танцах на льду захватил грузинский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина (79,74 балла). Среди спортивных пар на первом месте после короткой программы расположились россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (72,30 балла). В женском одиночном катании первое место после первого дня соревнований заняла японка Ами Накаи (80,27).