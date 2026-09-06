Бойкова и Козловский заявили четверной выброс — сальхов на Кубке Kinoshita Group

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявила четверной выброс — сальхов в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, которая проходит на момент написания новости.

Напомним, сегодня завершится Кубок Kinoshita Group – 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня будут разыграны медали в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании.

В субботу, 5 сентября, на турнире были разыграны медали в мужском одиночном катании. Соревнования выиграл россиянин Владислав Дикиджи.

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