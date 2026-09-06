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Бойкова и Козловский сделали четверной выброс — сальхов на Кубке Kinoshita Group

Бойкова и Козловский сделали четверной выброс — сальхов на Кубке Kinoshita Group
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Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сделали четверной выброс — сальхов в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, которая проходит на момент написания новости.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено

Напомним, сегодня завершится Кубок Kinoshita Group – 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня разыгрываются медали в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.

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