Бойкова и Козловский сделали четверной выброс — сальхов на Кубке Kinoshita Group

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сделали четверной выброс — сальхов в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, которая проходит на момент написания новости.

Напомним, сегодня завершится Кубок Kinoshita Group – 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня разыгрываются медали в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании.

В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый для россиян после возвращения на международные соревнования.