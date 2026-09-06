Три российские пары заняли весь пьедестал турнира Kinoshita Group Cup в Токио

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который проходит в Токио.

По итогам произвольной программы российский дуэт получил 131,41 балла. В общей сумме Бойкова и Козловский набрали 203,66 балла.

Вторую позицию заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. За произвольную программу россияне получили 130,25 балла, а их итоговый результат составил 202,55.

Бронзовыми призёрами стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Их результат за произвольную программу — 119,13 балла, а по сумме двух прокатов — 189,94.

Все российские фигуристы выступали на соревнованиях в Токио в нейтральном статусе.