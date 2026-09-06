15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Три российские пары заняли весь пьедестал турнира Kinoshita Group Cup в Токио

Три российские пары заняли весь пьедестал турнира Kinoshita Group Cup в Токио
Комментарии

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который проходит в Токио.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено

По итогам произвольной программы российский дуэт получил 131,41 балла. В общей сумме Бойкова и Козловский набрали 203,66 балла.

Вторую позицию заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. За произвольную программу россияне получили 130,25 балла, а их итоговый результат составил 202,55.

Бронзовыми призёрами стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Их результат за произвольную программу — 119,13 балла, а по сумме двух прокатов — 189,94.

Все российские фигуристы выступали на соревнованиях в Токио в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Бойкова и Козловской еле унесли ноги от молодых россиян! Помог выброс. LIVE Kinoshita
Live
Бойкова и Козловской еле унесли ноги от молодых россиян! Помог выброс. LIVE Kinoshita