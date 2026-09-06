«Мы вернулись! Это приличные баллы». Д. Козловский — о выступлении на Kinoshita Group Cup

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup (Токио, Япония).

«Мы вернулись! Это приличные баллы. Первый четверной за сколько там лет? За 12?» — сказал Козловский во время трансляции.

Бойкова и Козловский выполнили четверной выброс — сальхов в произвольной программе.

По итогам произвольной программы российский дуэт получил 131,41 балла. В общей сумме Бойкова и Козловский набрали 203,66 балла.

В итоге три российские пары заняли весь пьедестал турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

Вторую позицию заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, бронзовыми призёрами стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Все российские фигуристы выступали на соревнованиях в Токио в нейтральном статусе.