Российские фигуристы завоевали золото на всех девяти стартах с момента допуска ISU

С момента допуска российских фигуристов до международных соревнований спортсмены выиграли все старты, в которых принимали участие. В активе россиян уже девять золотых медалей из девяти возможных.

На первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане (Китай) российские фигуристы победили во всех четырёх видах программы. София Дзепка и Лев Лазарев стали чемпионами в одиночном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов — среди спортивных пар, а Мария Фефелова и Артём Валов — в танцах на льду.

На третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке (Таиланд) российские спортсмены также завоевали золото во всех трёх проводившихся видах. В мужском одиночном катании победил Лев Лазарев, в женском — София Дзепка, а в танцах на льду первое место заняли Мария Фефелова и Артём Валов.

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония) победителями стали Владислав Дикиджи в мужском одиночном катании и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским в соревнованиях спортивных пар. Евгений Семененко завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, девять из девяти возможных золотых медалей на международных стартах после возвращения российских фигуристов достались представителям России.