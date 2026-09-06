Устенко нецензурно отреагировал на их с Мироновой прокат произвольного танца в Японии

Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, прокомментировал свой прокат произвольного танца на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. За своё выступление дуэт получил 95,01 балла, завершив соревнования с суммой 154,56 балла.

«***** [нафиг] мы сюда приехали, блин», — сказал Устенко в месте для оглашения оценок.

По произвольному танцу российский дуэт проиграл даже последним из американцев Катарине Волфкостин и Дмитрию Царевскому, набравшим за прокат 98,53 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.