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Устенко нецензурно отреагировал на их с Мироновой прокат произвольного танца в Японии

Устенко нецензурно отреагировал на их с Мироновой прокат произвольного танца в Японии
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Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду с Екатериной Мироновой, прокомментировал свой прокат произвольного танца на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. За своё выступление дуэт получил 95,01 балла, завершив соревнования с суммой 154,56 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
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«***** [нафиг] мы сюда приехали, блин», — сказал Устенко в месте для оглашения оценок.

По произвольному танцу российский дуэт проиграл даже последним из американцев Катарине Волфкостин и Дмитрию Царевскому, набравшим за прокат 98,53 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.

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