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«Хачапури сами себя не съедят». Евгеньев — о желании выступить на турнире в Грузии

«Хачапури сами себя не съедят». Евгеньев — о желании выступить на турнире в Грузии
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Российский фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой, рассказал о желании попасть на «Челленджер» в Грузии, отметив, что пара планирует выступить и на внутрироссийских стартах. Ранее фигуристы стали бронзовыми призёрами турнира в Японии.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 06:30 МСК
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«Хочется съездить на прокаты [сборной], а потом ещё куда-нибудь. Чтобы отобраться на чемпионат России, надо поучаствовать в двух этапах, так что мы точно планируем объехать два российских города, скорее всего, это Питер и Нижний Новгород. А так, очень надеемся на Грузию, мы бы очень хотели туда попасть. Всё-таки хачапури и хинкали сами себя не съедят», – передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата« Анастасия Матросова.

Соревнования в Грузии состоятся с 1 по 4 октября.

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