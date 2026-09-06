«Хачапури сами себя не съедят». Евгеньев — о желании выступить на турнире в Грузии

Российский фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой, рассказал о желании попасть на «Челленджер» в Грузии, отметив, что пара планирует выступить и на внутрироссийских стартах. Ранее фигуристы стали бронзовыми призёрами турнира в Японии.

«Хочется съездить на прокаты [сборной], а потом ещё куда-нибудь. Чтобы отобраться на чемпионат России, надо поучаствовать в двух этапах, так что мы точно планируем объехать два российских города, скорее всего, это Питер и Нижний Новгород. А так, очень надеемся на Грузию, мы бы очень хотели туда попасть. Всё-таки хачапури и хинкали сами себя не съедят», – передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата« Анастасия Матросова.

Соревнования в Грузии состоятся с 1 по 4 октября.