Бойкова и Козловский оценили прокат своей ПП на первом международном турнире после допуска

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дали оценку своему выступлению на первом после допуска международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. По итогам произвольной программы российский дуэт получил 131,41 балла, в общей сумме они набрали 203,66 балла и завоевали золото.

Козловский: Прокат получился приличный, но мы много потеряли. По делу получили первый уровень на тодесе, сделали недостаточное количество оборотов – не набрали ход, передавили в зубец.

Но для начала сезона, для сентября, для нашего возраста и для того, что у нас не в полной мере накатаны программы, это достойный результат. Связка каскад-выброс есть уже в начале сезона. Что меня особенно порадовало – Саша на протяжении всех тренировок здесь этот выброс выполняла. Даже в семь утра. Для неё это было испытание, и это дорогого стоит, это означает, что элемент есть.

Бойкова: Выброс требует постоянных тренировок. Даже когда какие-то перерывы, пару дней не поделаешь – и первые попытки всегда на попу или в степ, очень быстро пропадает ощущение раскрытия лично у меня, – передаëт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.