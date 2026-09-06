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Японский фигурист Наката опубликовал фото с прогулки с Евгением Семененко по Токио

Японский фигурист Наката опубликовал фото с прогулки с Евгением Семененко по Токио
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Японский фигурист Рио Наката опубликовал на своей странице в социальные сетях фото с двукратным чемпионом России в одиночном катании Евгением Семененко.

Фото: Личный архив Рио Накаты

Семененко занял третье место на проходящем турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, набрав 253,30 балла. Наката стал пятым с результатом 243,15. Победителем турнира стал ещё один российский фигурист Владислав Дикиджи (265,68 балла).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
05 сентября 2026, суббота. 11:50 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
265.68
2
Сюн Сато
Япония
255.92
3
Евгений Семененко
Россия
253.30

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.

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