Японский фигурист Наката опубликовал фото с прогулки с Евгением Семененко по Токио

Японский фигурист Рио Наката опубликовал на своей странице в социальные сетях фото с двукратным чемпионом России в одиночном катании Евгением Семененко.

Фото: Личный архив Рио Накаты

Семененко занял третье место на проходящем турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, набрав 253,30 балла. Наката стал пятым с результатом 243,15. Победителем турнира стал ещё один российский фигурист Владислав Дикиджи (265,68 балла).

Турнир Kinoshita Group Cup 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.