Стал известен прыжковый контент Трусовой, Фроловой и Нелюбовой в ПП на турнире в Японии

Сегодня, 6 сентября, фигуристки выступят с произвольными программами на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Предлагаем ознакомиться с предварительным прыжковым контентом российских спортсменок.
Анна Фролова: тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, каскад тройной флип — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц, тройной сальхов.
Александра Трусова (Игнатова): четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, двойной аксель.
Камилла Нелюбова: тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной флип — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц.
Произвольные программы начнутся в 10:45 мск в воскресенье, 6 сентября.