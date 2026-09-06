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Стал известен прыжковый контент Трусовой, Фроловой и Нелюбовой в ПП на турнире в Японии

Стал известен прыжковый контент Трусовой, Фроловой и Нелюбовой в ПП на турнире в Японии
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Сегодня, 6 сентября, фигуристки выступят с произвольными программами на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Предлагаем ознакомиться с предварительным прыжковым контентом российских спортсменок.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Не началось

Анна Фролова: тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, каскад тройной флип — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц, тройной сальхов.

Александра Трусова (Игнатова): четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, двойной аксель.

Камилла Нелюбова: тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной флип — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц.

Произвольные программы начнутся в 10:45 мск в воскресенье, 6 сентября.

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