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Дуэт Кагановская/Некрасов стал серебряным призёром Kinoshita Group Cup — 2026

Дуэт Кагановская/Некрасов стал серебряным призёром Kinoshita Group Cup — 2026
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов занял второе место на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. В сумме за свои прокаты фигуристы набрали 184,81 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
Окончено

Победителями турнира стали россияне, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые набрали 189,99 балла. Бронзовыми призёрами соревнований стали чехи Натали Ташлерова/Филип Ташлер с результатом 176,83 балла.

В турнире приняли участие ещё две российские пары. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано заняли пятое место в итоговом протоколе (172,71 балла), а Екатерина Миронова/Евгений Устенко стали девятыми (154,56 балла).

Фигурное катание. Kinoshita Group Cup — 2026. Танцевальные дуэты. Произвольный танец:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 189,99.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) – 184,81.
3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 176,83.
...
5. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 172,71.
9. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 154,56.

Календарь Kinoshita Group Cup - 2026
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