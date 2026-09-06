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Александра Трусова обратилась к фанатам во время «Челленджера» в Японии

Александра Трусова обратилась к фанатам во время «Челленджера» в Японии
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) обратилась к фанатам и поблагодарила за поддержку на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Спортсменка чисто откатала короткую программу, исполнив все прыжки и получив от судей 74,92 балла. По итогам первого дня соревнований она заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
80.27
2
Мао Симада
Япония
78.84
3
Камилла Нелюбова
Россия
76.08

«Я чувствую вашу поддержку», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Произвольные программы женщин на соревнованиях в Токио начнутся в 10:45 мск в воскресенье, 6 сентября. Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе во всех видах.

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