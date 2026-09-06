«Больше брать было нечем». Вайцеховская — о выступлении Бойковой/Козловского в Японии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась мыслями после выступления спортивной пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Российская пара завоевала золото, набрав 203,66 балла.

«Ничего не написала здесь по турниру спортивных пар, поскольку все впечатления ушли в сегодняшний репортаж, но вдогонку добавлю.

На меня пока не произвела впечатления короткая программа Саши Бойковой и Димы Козловского, о которой было так много сказано до начала соревнований, но вот о чём задумалась: когда у постановщика в руках идеальный фактурный «материал» — люди, которые, что называются, умеют в фигурном катании всё, нет нужды заморачиваться с подбором какой-то необыкновенной по звучанию музыки, придумывать неожиданные идеи, интересные штрихи.

Мне даже кажется, что эта мысль приходит неосознанно: зачем украшать то, что и так смотрится отлично?

В той или иной степени это было применимо почти ко всем топовым российским парам, включая Бойкову/Козловского и Настю Мишину с Александром Галлямовым. Исполнение элементов, линии, амплитуда на льду, уверенность — выше всех похвал. А вспомнить что-то совсем уж выдающееся по постановкам не получается.

Всё сказанное — чисто моё мнение, никому не навязываю. Но если согласиться с такой логикой, сразу становится понятно, почему самые интересные, изысканные по постановке программы демонстрировали Юка Кавагути и Александр Смирнов. Что ни работа — то шедевр хореографической мысли. «Манфред», «Лунный свет», «Паяцы» — включи сейчас любую, и от экрана не оторвёшься.

А дело, похоже, заключалось в том, что больше брать было нечем. Особенно на фоне тех, с кем приходилось соревноваться», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.