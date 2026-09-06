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Прервалась победная серия российских фигуристов после допуска ISU

Прервалась победная серия российских фигуристов после допуска ISU
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Российские фигуристы впервые с момента допуска ISU на международные турниры не завоевали золото. Танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов занял второе место на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. В сумме двух программ фигуристы набрали 184,81 балла. Золото выиграли представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набрав 189,99 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
Окончено

Ранее на первом этапе юниорской серии Гран-при в Сиане, Китай, российские фигуристы победили во всех четырёх видах программы. София Дзепка и Лев Лазарев стали чемпионами в одиночном катании, Полина Шешелева и Егор Карнаухов — среди спортивных пар, а Мария Фефелова и Артём Валов — в танцах на льду.

На третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд, российские спортсмены также завоевали золото во всех трёх проводившихся видах. В мужском одиночном катании победил Лев Лазарев, в женском — София Дзепка, а в танцах на льду первое место заняли Мария Фефелова и Артём Валов.

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония) победителями стали Владислав Дикиджи в мужском одиночном катании и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским в соревнованиях спортивных пар. Евгений Семененко завоевал бронзовую медаль.

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