Бывший российский дуэт Дэвис/Смолкин прервал серию побед отечественных фигуристов

Россияне, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис/Глеб Смолкин остановили серию побед отечественных спортсменов после допуска ISU до международных стартов, опередив Василису Кагановскую и Максима Некрасова на 5,18 балла на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Сейчас в активе российских фигуристов девять золотых медалей из 10 возможных.

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов занял второе место на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. В сумме за свои прокаты фигуристы набрали 184,81 балла. Представители Грузии набрали 189,99 балла. Бронзовыми призёрами соревнований стали чехи Натали Ташлерова/Филип Ташлер с результатом 176,83 балла.

Сегодня, 6 сентября, на «Челленджере» в Японии пройдут женские произвольные программы, где выступят Александра Трусова, Анна Фролова и Камилла Нелюбова.