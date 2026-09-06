Фото: Кагановская/Некрасов получили серебряные медали на Кубке Kinoshita Group

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов получил серебряные медали на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония). Российский дуэт набрал 184,81 балла за свои программы на соревнованиях.

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Победителями стали экс-россияне, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые выиграли турнир с результатом 189,99 балла. Стоит отметить, что грузинский дуэт прервал серию побед российских фигуристов. Ранее россияне одержали победы на девяти международных стартах подряд, включая юниорские.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.