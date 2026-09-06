Фото: Бойкова/Козловский, Чикмарёва/Янченков, Мухортова/Евгеньев получили медали в Японии

Российские спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев получили медали на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио (Япония). Отечественные спортсмены заняли весь пьедестал.

Фото: Скриншот из трансляции

Золото завоевали Бойкова/Козловский, набрав 203,66 балла.

Серебряную медаль получили Чикмарёва/Янченков с итоговым результатом 202,55 балла.

Бронзовыми призёрами стали Мухортова/Евгеньев. Их результат по сумме двух прокатов — 189,94.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на арене ISU для взрослых российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.