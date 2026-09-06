Дуэт Миронова/Устенко не набрал в Токио техминимум баллов для возможного участия в ЧМ и ЧЕ

Российский танцевальный дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко не смог набрать технический минимум баллов для возможного участия в чемпионате Европы и мира 2026 года по итогам турнира Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Миронова/Устенко заняли девятое место на соревнованиях, набрав 154,56 балла.

Победителями стали экс-россияне, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые выиграли турнир с результатом 189,99 балла. Россияне Василиса Кагановская/Максим Некрасов заняли второе место, набрав 184,81 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.