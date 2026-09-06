Началась трансляция «Чемпионата» ПП с участием Трусовой на Кубке Kinoshita Group — 2026

В Токио, Япония, стартовали прокаты произвольных программ в женском одиночном катании на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026.

Трансляция кульминации соревнований доступна на «Чемпионате». Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

В числе участниц турнира трое россиянок — серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова и Анна Фролова. Фролова выйдет на лёд седьмой, Трусова — восьмой, Нелюбова — девятой. Напомним, стартовые номера распределяются по итогам прокатов коротких программ, в которых Нелюбова стала третьей, Трусова — четвёртой, а Фролова — пятой.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый взрослый для россиян после возвращения на международные соревнования.