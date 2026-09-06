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Прямая трансляция Кубка Kinoshita Group: женщины, произвольная программа смотреть онлайн

Началась трансляция «Чемпионата» ПП с участием Трусовой на Кубке Kinoshita Group — 2026
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В Токио, Япония, стартовали прокаты произвольных программ в женском одиночном катании на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Идёт
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Трансляция кульминации соревнований доступна на «Чемпионате». Также за развитием событий можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

В числе участниц турнира трое россиянок — серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова и Анна Фролова. Фролова выйдет на лёд седьмой, Трусова — восьмой, Нелюбова — девятой. Напомним, стартовые номера распределяются по итогам прокатов коротких программ, в которых Нелюбова стала третьей, Трусова — четвёртой, а Фролова — пятой.

Соревнования проходят с 4 по 6 сентября. Турнир в Токио — первый взрослый для россиян после возвращения на международные соревнования.

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