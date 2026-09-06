15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион Олимпиады-2026 Шайдоров высказался о возвращении россиян на международную арену

Чемпион Олимпиады-2026 Шайдоров высказался о возвращении россиян на международную арену
Комментарии

Чемпион Олимпиады-2026 в одиночном катании казахстанский фигурист Михаил Шайдоров ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Для любого спортсмена очень важно выступать на соревнованиях. И я очень рад, что у них получилось снова выступать на международных соревнованиях. Спортсмены должны выступать на соревнованиях. Это важно для них. Я хотел бы покататься со всеми. У меня очень много друзей, которые будут выступать. Поэтому я жду не дождусь соревнований, когда смогу с ними пересечься», — приводит слова Шайдорова телеграмм-канал ФК Дача.

Победа Шайдорова стала первой для Казахстана в фигурном катании на Олимпийских играх. Михаил тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Материалы по теме
Фото
Ришо показал совместное фото с Валиевой, Шайдоровым и Эгадзе со сборов во Франции
Комментарии