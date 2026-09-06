Кагановская/Некрасов описали эмоции от выступления на международном турнире в Японии

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов поделился эмоциями от выступления на международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Россияне заняли второе место на соревнованиях, набрав 184,81 балла.

Кагановская: Какие первые эмоции после проката? Прикольно (улыбается).

Некрасов: Мне кажется, мы отдались полностью, может, процентов на 70. Волнение было, но не так, как вчера. Вчера было страшно, сегодня – ну ладно, откатаем что-нибудь. Ехалось легче, чем вчера? Это связано с тем, что мы вчера волновались, был адреналин. Сегодня всё спокойнее.

Кагановская: Поедем прокат просто или тяжело – это всегда загадка для нас. Сегодня повезло, судьба была к нам снисходительна (улыбается). Пока что непонятные ощущения, но мы точно рады, что всё закончилось.

Некрасова: Можно теперь пойти гулять! Нам даже не помешает дождь.

Кагановская: Кому-то это неважно, в свободное время они могут ходить гулять, некоторым ребятам так проще. Нам же лучше быть собранными.

Некрасов: Походили только минут 45 около гостиницы и пошли к себе, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.