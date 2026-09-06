15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская/Некрасов описали эмоции от выступления на международном турнире в Японии

Кагановская/Некрасов описали эмоции от выступления на международном турнире в Японии
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Максим Некрасов поделился эмоциями от выступления на международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Россияне заняли второе место на соревнованиях, набрав 184,81 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
Окончено

Кагановская: Какие первые эмоции после проката? Прикольно (улыбается).

Некрасов: Мне кажется, мы отдались полностью, может, процентов на 70. Волнение было, но не так, как вчера. Вчера было страшно, сегодня – ну ладно, откатаем что-нибудь. Ехалось легче, чем вчера? Это связано с тем, что мы вчера волновались, был адреналин. Сегодня всё спокойнее.

Кагановская: Поедем прокат просто или тяжело – это всегда загадка для нас. Сегодня повезло, судьба была к нам снисходительна (улыбается). Пока что непонятные ощущения, но мы точно рады, что всё закончилось.

Некрасова: Можно теперь пойти гулять! Нам даже не помешает дождь.

Кагановская: Кому-то это неважно, в свободное время они могут ходить гулять, некоторым ребятам так проще. Нам же лучше быть собранными.

Некрасов: Походили только минут 45 около гостиницы и пошли к себе, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Трусова выдала прокат жизни! Но молодая японка всё равно её обходит. LIVE Kinoshita
Live
Трусова выдала прокат жизни! Но молодая японка всё равно её обходит. LIVE Kinoshita