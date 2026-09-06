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Дуэт Пасечник/Чиризано не смог набрать техминимум для возможного участия в ЧМ-2027

Дуэт Пасечник/Чиризано не смог набрать техминимум для возможного участия в ЧМ-2027
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Российский танцевальный дуэт Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано не смог набрать необходимый технический минимум баллов для возможного участия в чемпионате мира – 2027 по итогам турнира Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония. Россияне заняли пятое место на соревнованиях, набрав 172,71 балла за свои программы.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
Окончено

Также по итогам турнира порог технического минимума для возможного участия в чемпионате мира не смог преодолеть другой российский дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко, который завершил соревнования на девятом месте с результатом 154,56 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на арене ISU для взрослых российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.

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