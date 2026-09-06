15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская объяснила смысл нового произвольного танца от Бенуа Ришо

Кагановская объяснила смысл нового произвольного танца от Бенуа Ришо
Комментарии

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, объяснила смысл нового произвольного танца, который поставил известный французский хореограф Бенуа Ришо.

«Алексей Юрьевич [Горшков] рассказал немножко не то либретто (улыбается). Изначально идея Бенуа [Ришо] была в том, чтобы Максим был скульптором, а я – скульптурой. Но когда он на нас посмотрел, поприкладывал какие-то шаги, то понял – хочет, чтобы мы были оба статуями Родена, которые оживают на один день, проживают этот день, в начале начинают ощущать своё тело, пытаются как-то найти понимание того, что это не навсегда. Грусть одновременно с наслаждением. В конце нас пытаются вернуть в статуи, но мы такие: «Нет, подождите, мы ещё понаслаждаемся и только в конце превратимся обратно», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония, российский дуэт занял второе место, набрав 184,81 балла.

Материалы по теме
Кагановская/Некрасов описали эмоции от выступления на международном турнире в Японии
Комментарии