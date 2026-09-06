Кагановская объяснила смысл нового произвольного танца от Бенуа Ришо

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, объяснила смысл нового произвольного танца, который поставил известный французский хореограф Бенуа Ришо.

«Алексей Юрьевич [Горшков] рассказал немножко не то либретто (улыбается). Изначально идея Бенуа [Ришо] была в том, чтобы Максим был скульптором, а я – скульптурой. Но когда он на нас посмотрел, поприкладывал какие-то шаги, то понял – хочет, чтобы мы были оба статуями Родена, которые оживают на один день, проживают этот день, в начале начинают ощущать своё тело, пытаются как-то найти понимание того, что это не навсегда. Грусть одновременно с наслаждением. В конце нас пытаются вернуть в статуи, но мы такие: «Нет, подождите, мы ещё понаслаждаемся и только в конце превратимся обратно», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На международном турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония, российский дуэт занял второе место, набрав 184,81 балла.