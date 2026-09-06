«Это что вообще было?» Вайцеховская — о прокате Кагановской/Некрасова на турнире в Японии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении танцевального дуэта Василиса Кагановская/Максим Некрасов на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. В сумме за свои прокаты фигуристы набрали 184,81 балла и заняли второе место.

«Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли произвольный танец у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, и сразу встаёт вопрос: а в ритм-танце, где российские ребята проиграли лидерам 5,53, это что вообще было? По исполнению Василиса и Максим проиграли соперникам четыре элемента из пяти, и ведь совершенно не сказать, что не могли лучше.

Мне кажется, что, приехав в Японию, не все и не сразу поняли, что это — не первый старт сезона и не второразрядный турнир, хотя по факту и то, и другое верно. А та самая возможность, когда ты можешь максимально выигрышно показать себя миру, затвердить в головах судей ту некую виртуальную планку, отталкиваясь от которой, будешь подниматься выше вне зависимости от того, сколько ещё раз удастся выйти в текущий международный сезон. Поэтому и жаль, что не всем удалось», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.