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Дочь Тутберидзе с партнёром отреагировали на победу на международном турнире в Японии

Дочь Тутберидзе с партнёром отреагировали на победу на международном турнире в Японии
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Грузинский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин отреагировал на победу на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Спортсмены набрали 189,99 балла.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 сентября 2026, воскресенье. 08:15 МСК
Окончено

Смолкин: Атмосфера и публика были замечательными, Япония – потрясающее место для выступлений. В целом открывать сезон победой всегда приятно и важно. Произвольный танец был неидеальным сегодня, но мы только входим в сезон, расстраиваться не стоит.

Все поддержки в произвольном танце новые, они получились, но уровни всё равно послетали, нужно будет узнать у технической панели, почему не взяли уровни в них. Потеряли много баллов на этом. Твизлы – что тут говорить, что-то странное сделал, сам не понял, что сделал. Была борьба сегодня, но физически ехалось нормально. Волновались, выступали последним стартовым номером, много факторов…

Дэвис: Всё равно не всегда всё может быть идеально, это первый старт сезона, – передаёт слова Дэвис и Смолкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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