Анна Фролова без элементов ультра-си исполнила ПП на турнире в Японии

Российская фигуристка Анна Фролова выступила с произвольной программой на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Фролова набрала 134,20 балла за свой прокат и 207,86 балла в сумме короткой и произвольной программ. Россиянка занимает первое промежуточное место.

Фролова представила свою произвольную программу, поставленную под саундтреки из оскароносного фильма «Титаник». Во время программы Анна выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной тулуп, тройной лутц и сальхов, а также два двойных акселя (со степом) в каскаде с тройным флипом.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.