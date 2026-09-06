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Анна Фролова без элементов ультра-си исполнила ПП на турнире в Японии

Анна Фролова без элементов ультра-си исполнила ПП на турнире в Японии
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Российская фигуристка Анна Фролова выступила с произвольной программой на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Фролова набрала 134,20 балла за свой прокат и 207,86 балла в сумме короткой и произвольной программ. Россиянка занимает первое промежуточное место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Идёт
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

Фролова представила свою произвольную программу, поставленную под саундтреки из оскароносного фильма «Титаник». Во время программы Анна выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной тулуп, тройной лутц и сальхов, а также два двойных акселя (со степом) в каскаде с тройным флипом.

Турнир Kinoshita Group Cup – 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Эти соревнования стали первыми на международной арене для российских фигуристов с 2022 года. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе во всех видах.

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