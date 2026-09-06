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«Мне непростительно не сделать». Слова Трусовой перед ПП в Токио попали в трансляцию

«Мне непростительно не сделать». Слова Трусовой перед ПП в Токио попали в трансляцию
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) считает непростительным не исполнить четверной прыжок в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Слова фигуристки попали в трансляцию «Челленджера».

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Мне непростительно не сделать [четверной прыжок]. Ведь каждый второй подумает, что я на Олимпиаде сделала пять штук. А сейчас...» — сказала Трусова при выходе на разминку в сторону своего тренера Этери Тутберидзе.

Спортсменка чисто откатала короткую программу, исполнив все прыжки и получив от судей 74,92 балла. По итогам первого дня соревнований она заняла четвёртое место. Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе во всех видах.

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