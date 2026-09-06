«Мне непростительно не сделать». Слова Трусовой перед ПП в Токио попали в трансляцию

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) считает непростительным не исполнить четверной прыжок в произвольной программе на турнире Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония. Слова фигуристки попали в трансляцию «Челленджера».

«Мне непростительно не сделать [четверной прыжок]. Ведь каждый второй подумает, что я на Олимпиаде сделала пять штук. А сейчас...» — сказала Трусова при выходе на разминку в сторону своего тренера Этери Тутберидзе.

Спортсменка чисто откатала короткую программу, исполнив все прыжки и получив от судей 74,92 балла. По итогам первого дня соревнований она заняла четвёртое место. Турнир Kinoshita Group Cup — 2026 проходит с 4 по 6 сентября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе во всех видах.