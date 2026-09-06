Фигуристка Миронова извинилась перед зрителями за неудачное выступление на турнире в Япони

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, извинилась за неудачное выступление дуэта на турнире Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио (Япония). Россияне заняли девятое место, набрав 154,56 балла.

«Мы очень рады здесь оказаться. Если отбросить все негативные моменты — это большая возможность. Мы её не использовали как надо и как хотелось. Есть как есть. Будем больше работать над второй оценкой, выносливостью и больше погружаться в сезон. По турниру – организация супер, зрители шикарные, лёд отличный, все вопросы только к нам и нашим выступлениям, за которые мы извиняемся перед нашими поклонниками. Не думали, что так может быть.

Мы вытянули плохие карты для нас в целом. Первый старт до пика формы – наши проблемы, первый номер – мы обычно не любим кататься первыми, и первый старт за большой промежуток времени. Есть как есть. Надо уметь работать с любыми вариантами развития. Турнир прошёл, значит, так надо было. Будем исправлять, учиться.

Самое сложное было остановить борьбу в голове. Команда, зрители, просим у вас прощения. Будем работать», – передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.