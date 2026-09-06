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Пара Чикмарёва/Янченков призналась, что эмоционально выгорела во время турнира в Японии

Пара Чикмарёва/Янченков призналась, что эмоционально выгорела во время турнира в Японии
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков признались, что эмоционально выгорели во время международного турнира Kinoshita Group Cup в Токио, Япония. Итоговый результат пары составил 202,55 балла, что позволило им занять второе место.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено

Чикмарёва: Эмоции потерянные. Была цель, как банально это бы ни звучало, откататься чисто. Сегодня были уверенность, спокойствие. Просто мы эмоционально выгорели, устали от ранних подъёмов, сил не осталось.

Янченков: Во время проката забываешь о волнении, думаешь об элементах, эмоциях, руках. Я чувствовал себя в пределах нормы, но чуть не в своей тарелке. Это контрольная точка, из неё мы вытаскиваем худшее, исправляем ошибки и движемся дальше, — передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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